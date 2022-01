FC Ingolstadt holt Angreifer Sulejmani von Hannover 96

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat kurz vor Transferschluss den nächsten Neuzugang in diesem Winter verkündet. Die Oberbayern verpflichteten Fußball-Profi Valmir Sulejmani von Liga-Konkurrent Hannover 96. Details über die Vertragsdauer für den 25 Jahre alten Stürmer teilten die Clubs am Sonntag nicht mit. Wie viel Ablöse für den dreimaligen Nationalspieler des Kosovo gezahlt wird, ist nicht bekannt. Sulejmani ist der sechste Zugang des FCI in diesem Winter.

30. Januar 2022 - 11:15 Uhr | dpa

Hannovers Valmir Sulejmani jubelt nach einem Treffer. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild