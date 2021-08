FC Ingolstadt gegen Nürnberg: Wiedergutmachung auf dem Platz

Trotz des Null-Punkte-Starts in der 2. Fußball-Bundesliga will Aufsteiger FC Ingolstadt das Regionalduell mit dem 1. FC Nürnberg nicht überhöhen. "Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, Druck durch irgendwelche Endspielszenarien zu erhöhen", sagte Trainer Roberto Pätzold über das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr). Die Ingolstädter haben ihre ersten drei Partien verloren. Zuletzt gab es ein 1:6-Debakel beim SV Darmstadt 98.

20. August 2021 - 14:11 Uhr | dpa

