FC Ingolstadt fiebert Pokal-"Erlebnis" in Dortmund entgegen

Der krasse Außenseiter FC Ingolstadt will Titelverteidiger Borussia Dortmund im DFB-Pokalspiel mit hohem Einsatz starke Gegenwehr leisten. "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen", kündigte Trainer André Schubert vor dem Auswärtsspiel des Zweitliga-Tabellenletzten bei der Spitzenmannschaft der Fußball-Bundesliga an diesem Dienstag (20.00 Uhr) an.

25. Oktober 2021 - 15:51 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild