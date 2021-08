FC Ingolstadt baut auf Gebauer und Insider-Kenntnisse

Nach dem ersten Punktgewinn strebt Roberto Pätzold in der 2. Fußball-Bundesliga mit Aufsteiger FC Ingolstadt "mit aller Macht" den ersten Saisonsieg an. Dabei setzt der FCA-Coach am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen neben Neuzugang Christian Gebauer auch auf Insider-Kenntnisse über den Gegner, namentlich durch Mittelfeldspieler Denis Linsmayer und Verteidiger Nils Röseler.

26. August 2021 - 11:41 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild