Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt ihr WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg trotz schwacher Leistung mit 2:0. Die Noten für die DFB-Elf.

Pflichtaufgabe erledigt – aber wie? Im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg zeigt die deutsche Nationalmannschaft eine phasenweise beängstigend schwache Leistung, gewinnt dank eines Doppelpacks von Nick Woltemade aber dennoch mit 2:0.

Die Noten für die DFB-Elf

Oliver Baumann - Note 2: Bekommt von Beginn an mehr zu tun, als er vorab wohl gedacht hätte. Muss sich in Minute 20 nach Sinanis Schuss richtig lang machen, um das 0:1 zu verhindern. Bester Mann der DFB-Elf, hat in Halbzeit eins auch die meisten Ballkontakte - was nicht für die Abteilung Feldspieler spricht.

Ridle Baku - Note 3: Erstmals seit vier Jahren wieder in der Start-Elf - weil Sportskamerad Kimmich verletzt passen muss. Ein vorsichtiges, unauffälliges Comeback. Schöner Assist zu Woltemades 2:0.

Waldemar Anton - Note 4: Rückt für den verletzten BVB-Teamkollegen Schlotterbeck in die Elf, ausnahmsweise als Innenverteidiger. Zu Beginn überrascht vom wilden Pressing der Gastgeber. Schickt auf der Gegenseite den ersten Kopfball aufs gegnerische Tor - zu harmlos (13.). Sicher wirkt das Duo mit Tah nicht.

Jonathan Tah - Note 4: Souverän bei Platzwahl und Wimpeltausch, der Interims-Capitano. In den ersten Minuten mit Mühe gegen mutig attackierende Hausherren. Vogelwilder Querpass in Minute 35, der mit dem 0:1 hätte bestraft werden müssen. Schwer erklärbar, so ein Pass. Sieht gelb wegen Trikothaltens beim flinken Sinani (55.).

David Raum - Note 3: Sein erster ruhender Ball bringt die erste Torgelegenheit: schicker Freistoß auf Antons Kopf. Aus dem Spiel keine gefährlichen Hereingaben.

Pavlovic fremdelt mit Goretzka, Sané dreht auf

Aleksandar Pavlovic - Note 3: Fremdelt ein wenig mit seinen Mit-Sechser Goretzka, obwohl er den ja aus dem täglichen Training an der Säbener Straße gut kennt.

Leon Goretzka - Note 3: Feiner Steal in Minute acht, prima Pass zu Wirtz, doch der bringt nur ein Schüsschen zustande. Sieht zurecht gelb nach einer halben Stunde - und muss nach 53 Minuten vorzeitig ausgewechselt werden: akute Gelb-Rot-Gefahr.

Leon Goretzka wurde gegen Luxemburg stark gelb-rot-gefährdet ausgewechselt. © Federico Gambarini/dpa

Leroy Sané - Note 2: Ist in seinem Quasi-Ultimatum-Spiel auch mal an ungewohnter Stelle zu finden: am eigenen Sechzehner. Nach vorne mit guten Ideen, aber ohne Fortune - bis zur 48. Minute: Da passt er von rechts stramm und technisch perfekt in den Lauf von Woltemade: 1:0!

Serge Gnabry - Note 4: Lange kaum zu sehen, dann mit gleich zwei Chancen innerhalb weniger Sekunden: Beide bringen aber nichts ein (26.). Insgesamt eher blass.

Woltemade mit dem Doppelpack, Wirtz enttäuscht erneut

Florian Wirtz - Note 4: Hat nach Goretzka-Pass gleich das 1:0 auf dem Fuß, vergibt aber für seine Verhältnisse kläglich (8.). Erste Pfiffe, als er die Kugel aus 16 Metern weit übers Tor ballert (28.). Wie sagte Andy Brehme: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß." Findet nicht ins Spiel.

Nick Woltemade - Note 2: In Halbzeit eins nullkommanull im Spiel, was nicht wirklich an ihm liegt. Denn wenn er die Kugel ordentlich serviert bekommt, dann lässt er’s auch klingeln. Schön zu sehen, nach dem feinen Sané-Zuspiel vor dem 1:0, Woltemades zweitem Länderspieltor. Wenig später lässt er das 2:0 folgen (68.).

Felix Nmecha - Note 3: Kommt kurz nach der Pause, um Goretzka vor dem drohenden Platzverweis zu bewahren.

Kevin Schade - Note 3: Der Mann vom FC Brentford darf ab der 66. Minute für Gnabry ran. Bleibt ähnlich blass.

Malick Thiaw und Jamie Leweling - ohne Bewertung: Kommen in Minute 79 ins Spiel, bleiben ohne nennenswerte Szenen.