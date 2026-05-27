FC Augsburg zieht Kaufoption bei portugiesischem Stürmer

Der FC Augsburg erhofft sich vom jungen Portugiesen Rodrigo Ribeiro eine Menge. Deshalb bleibt der Stürmer langfristig in der Fuggerstadt.

Augsburg

Der FC Augsburg setzt auch in Zukunft auf Stürmer Rodrigo Ribeiro. Der Fußball-Bundesligist hat die im Rahmen des Leihgeschäfts mit Sporting Lissabon vereinbarte Kaufoption gezogen. Der 21-jährige Portugiese steht damit in Augsburg bis zum Sommer 2031 unter Vertrag. Die Ablöse soll bei angeblich rund fünf Millionen Euro liegen.

Ribeiro war im Januar ausgeliehen worden. Für den FC Augsburg absolvierte er 14 Bundesligaspiele und traf dabei zweimal. Zudem feierte der Angreifer im März sein Debüt für die portugiesische U21-Nationalmannschaft.

"Rodrigo hat in den vergangenen Monaten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat uns auch menschlich überzeugt und passt mit seiner Art sehr gut zum FCA", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

"Er bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem Spiel in die Tiefe und seiner Abschlussqualität Eigenschaften mit, die gut zu unserer Art, Fußball zu spielen, passen. Gleichzeitig entspricht seine Entwicklung unserem Weg, junge Talente gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln."