FC Augsburg will Spieler nur ohne Quarantäne abstellen

Der FC Augsburg will seine Fußball-Nationalspieler für die am Monatsende anstehenden Länderspiele nur abstellen, wenn diese nach ihrer Rückkehr nicht in eine Corona-Quarantäne müssen.

13. März 2021 - 10:10 Uhr | dpa

Trainer Heiko Herrlich (l) und Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg, unterhalten sich. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Augsburg Man warte aktuell noch "auf eine klare Stellungnahme" der Behörden, sagte Manager Stefan Reuter nach dem 3:1 der Augsburger am Freitagabend in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Der Verein stehe im Austausch mit dem Gesundheitsamt. "Wir wollen keinen abstellen, der anschließend in Quarantäne gehen müsste", sagte Reuter. In der Diskussion um die Länderspiel-Abstellungen während der Coronavirus-Pandemie hatte es zuletzt erste Konsequenzen gegeben. Die nächsten zwei Spieltage der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 wurden abgesetzt. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler nach der Rückkehr von den Länderspieleinsätzen mitunter in Quarantäne gemusst hätten.