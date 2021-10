FC Augsburg will mit Heimsieg "ranrücken" an VfB Stuttgart

Der FC Augsburg hat für das Bundesligaduell mit dem VfB Stuttgart "zwei Problemfälle" aus dem DFB-Pokal. Trainer Markus Weinzierl berichtete am Freitag von einer Knieverletzung bei Angreifer Noah Sarenren Bazee aus dem Zweitrundenaus am Mittwochabend im Elfmeterschießen (4:5) beim VfL Bochum. "Da wird's eng", sagte der Coach mit dem Blick auf das Punktspiel in der Fußball-Bundesliga am (15.30 Uhr/DAZN). Zudem habe Linksverteidiger Iago an der Hand Probleme. Eine Röntgenaufnahme sollte Aufschluss über die Situation des Brasilianers liefern.

29. Oktober 2021 - 14:44 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl kommt ins Stadion. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild