FC Augsburg will Hertha im Abstiegskampf auf Distanz halten

Der FC Augsburg möchte mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und den Keller-Konkurrenten aus Berlin abschütteln. "Es geht nur über 110 Prozent Einsatz und Leidenschaft", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

15. April 2022 - 20:31 Uhr | dpa

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild