FC Augsburg "wahrscheinlich" wieder mit Niederlechner

Der FC Augsburg kann im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC etwas überraschend wieder mit Stürmer Florian Niederlechner planen. Der 30-Jährige sei seit Donnerstag wieder im Training, berichtete Trainer Heiko Herrlich am Freitag. "Es sah gar nicht so schlecht aus, er steht uns morgen wahrscheinlich zur Verfügung."

06. November 2020 - 15:10 Uhr | dpa

Florian Niederlechner (2.v.l) freut sich mit seinen Mitspielern über ein Tor. © Matthias Balk/dpa/Archivbild