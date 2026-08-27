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FC Augsburg verpflichtet südkoreanischen WM-Teilnehmer

Kurz vor dem Bundesligastart hat der FC Augsburg noch einen Spieler verpflichtet. Young-Woo Seol kommt von Roter Stern Belgrad.
dpa |
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Young-Woo Seol (l) kommt zum FCA. (Archivbild)
Young-Woo Seol (l) kommt zum FCA. (Archivbild) © Hussein Sayed/AP/dpa

Der FC Augsburg hat drei Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 den südkoreanischen Fußball-Nationalspieler Young-Woo Seol verpflichtet.

Der 27 Jahre alte WM-Teilnehmer kommt von Roter Stern Belgrad. Er erhält in Augsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, wie der Bundesligist mitteilte. Der Neuzugang trainierte schon erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

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