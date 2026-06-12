FC Augsburg verpflichtet Stürmer Gregoritsch nach Leihe fest

Gregoritsch war als Leihspieler in der Rückrunde einer der Leistungsträger beim FCA. Nun bekommt er einen festen Vertrag und bleibt bei den Schwaben.

Augsburg

Michael Gregoritsch bleibt beim FC Augsburg. Der in der Winterpause von Bröndby IF aus Kopenhagen ausgeliehen Stürmer (32) wurde vom Fußball-Bundesligisten fest verpflichtet. Der FCA zog die Kaufoption und stattete den österreichischen Nationalspieler, der aktuell bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Einsatz ist, mit einem Einjahresvertrag bis 2027 aus. Dieser könne per Option aber auf 2028 ausgeweitet werden.

Der Angreifer war schon von 2017 bis 2022 für Augsburg im Einsatz. In der abgelaufenen Rückrunde schoss er in 17 Einsätzen sechs Tore und bereitet drei Treffer vor. Insgesamt steht er bei 35 Bundesliga-Toren - ihm fehlen damit nur noch zwei, um mit FCA-Rekordtorschütze Alfred Finnbogason gleichzuziehen.

Lob von Sportchef Weber

"Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist", sagte Sportdirektor Benni Weber. Der Österreicher übernehme Verantwortung und sei ein wichtiger Ansprechpartner für junge Spieler. "Ich spüre großes Vertrauen, kenne das Umfeld bestens und freue mich darauf, auch künftig für den FCA auf dem Platz zu stehen", wurde Gregoritsch zitiert.