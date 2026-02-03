AZ-Plus

FC Augsburg verpflichtet nigerianischen Stürmer

In der Türkei entdeckt der FC Augsburg einen neuen Stürmer. Der Nigerianer Uchenna Ogundu ist ziemlich vielseitig.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sportdirektor Benni Weber hat für Augsburg einen neuen Stürmer gefunden. (Archivbild)
Sportdirektor Benni Weber hat für Augsburg einen neuen Stürmer gefunden. (Archivbild) © Harry Langer/dpa
Augsburg

Der FC Augsburg hat zum Ende der Transferperiode den nigerianischen Angreifer Uchenna Ogundu verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 19-Jährige vom türkischen Erstligisten Alanyaspor. Er hat beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Ogundu kann im Sturmzentrum, im offensiven Mittelfeld und auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. In dieser Spielzeit erzielte er in der Türkei in 17 Ligaspielen zwei Tore und gab zwei Vorlagen.

"Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinem Zug in die Tiefe passt er perfekt zu uns und bringt zusätzliche Variabilität in unser Spiel", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber über Ogundu, der in der Mannschaft von Trainer Manuel Baum künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen wird.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.