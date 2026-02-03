FC Augsburg verpflichtet nigerianischen Stürmer

In der Türkei entdeckt der FC Augsburg einen neuen Stürmer. Der Nigerianer Uchenna Ogundu ist ziemlich vielseitig.

Augsburg

Der FC Augsburg hat zum Ende der Transferperiode den nigerianischen Angreifer Uchenna Ogundu verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 19-Jährige vom türkischen Erstligisten Alanyaspor. Er hat beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Ogundu kann im Sturmzentrum, im offensiven Mittelfeld und auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. In dieser Spielzeit erzielte er in der Türkei in 17 Ligaspielen zwei Tore und gab zwei Vorlagen.

"Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinem Zug in die Tiefe passt er perfekt zu uns und bringt zusätzliche Variabilität in unser Spiel", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber über Ogundu, der in der Mannschaft von Trainer Manuel Baum künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen wird.