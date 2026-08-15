FC Augsburg verpatzt Pflichtspiel-Generalprobe gründlich

So hatte sich Coach Manuel Baum den letzten Test des FC Augsburg vor Beginn der neuen Saison nicht vorgestellt. In England verliert der Bundesligist deutlich.

Der FC Augsburg hat bei seiner Pflichtspiel-Generalprobe vor Beginn der neuen Saison eine deutliche Niederlage kassiert. Die bayerischen Schwaben unterlagen beim Premier-League-Verein Leeds United mit 0:4 (0:3). Vor dem Erstrundenmatch im DFB-Pokal am kommenden Wochenende bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus markierte das Freundschaftsspiel an der Elland Road in Nordengland einen Dämpfer.

Schon nach weniger als 60 Sekunden kassierte der Fußball-Bundesligist durch den früheren Mainzer und Hoffenheimer Anton Stach das 0:1. Ein sehenswerter Fallrückzieher von Tarik Muharemovic sorgte für den zweiten Treffer von Leeds (19.), kurz danach erhöhte James Justin auf 3:0 (29.) aus Sicht der Hausherren.

Farke-Team schon zuvor in Vorbereitung stark

Nach der Pause fingen sich die Gäste aus Deutschland zwar, kurz vor Schluss aber musste Torhüter Finn Dahmen noch einmal hinter sich greifen, als der ehemalige Wolfsburger Lukas Nmecha das 4:0 für Leeds erzielte (83.).

Der FCA war für den Härtetest zu einem Kurztrip auf die Insel geflogen. Nach der Landung am Freitagabend in Manchester ging es tags darauf weiter nach Leeds. Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke hatte sich in der Vorbereitung bereits zuvor in starker Form präsentiert und unter anderem Testspiele gegen den FC Liverpool (4:2) und RB Leipzig (2:0) gewonnen.

FCA nun gegen Cottbus und Schalke

Die Augsburger müssen in der kommenden Woche die Lehren aus der Abreibung ziehen, ehe es zur kniffligen Pokal-Aufgabe am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nach Cottbus geht. Acht Tage später folgt der Start in die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04.