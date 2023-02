FC Augsburg verleiht Verteidiger Winther nach Dänemark

Augsburg

Der FC Augsburg hat kurz vor Ende der Transferperiode seinen dänischen Abwehrspieler Frederik Winther abgegeben. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, wechselt der 22-Jährige bis Saisonende auf Leihbasis in seine Heimat zu Bröndby IF. Winther kam in dieser Bundesligasaison lediglich auf einen Einsatz. Nach Augsburgs Verpflichtung von Defensivspieler Renato Veiga hätte sich Winther vermutlich auch in der Rückrunde mit der Rolle des Ergänzungsspielers abfinden müssen.