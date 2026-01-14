AZ-Plus

FC Augsburg verleiht torlosen Angreifer Saad nach Hannover

Elias Saad hat sich in Augsburg nicht als die erhoffte Offensiv-Verstärkung erwiesen. Er wechselt bis zum Sommer in die 2. Liga - auch für die WM.
dpa |
Elias Saad hat sich beim FC Augsburg nicht als die erhoffte Verstärkung erwiesen. (Archivbild)
Elias Saad hat sich beim FC Augsburg nicht als die erhoffte Verstärkung erwiesen. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa
Augsburg

Der FC Augsburg verleiht Offensivspieler Elias Saad bis zum Ende dieser Fußball-Saison an den Zweitligisten Hannover 96. Das teilte der Bundesligist einen Tag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit. Beide Vereine hätten zu den Transferdetails Stillschweigen vereinbart. 

Der 26 Jahre alte Saad ist erst im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli zum FCA gewechselt - und das mit großen Hoffnungen. Bei seinen zehn Liga-Einsätzen blieb er jedoch ohne Torbeteiligung. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2029. Zuletzt kam Saad beim Afrika-Cup in zwei Partien für Tunesien zum Einsatz. 

"Elias hatte bei uns wenig Einsatzzeiten, zugleich verfolgt er das klare Ziel, mit Tunesien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Daher ist eine Leihe bis Saisonende in der jetzigen Situation der richtige Schritt", erklärte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

