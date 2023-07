FC Augsburg verleiht Koudossou nach Den Haag

Augsburg-

Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Henri Koudossou für ein Jahr an den niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag ausgeliehen. "Ich wünsche mir möglichst viel Spielpraxis. Deshalb ist die erneute Leihe für mich eine sehr gute Lösung. Ich werde jeden Tag Vollgas geben und hart arbeiten, um der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen ihre Ziele zu erreichen und dann im Sommer wieder voll beim FCA anzugreifen", sagte der 23-Jährige in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Dienstag. Bereits in der Vorsaison spielte Koudossou auf Leihbasis für den SC Austria Lustenau. In Augsburg hat Koudossou noch Vertrag bis Sommer 2025.