FC Augsburg verlängert mit Torwarttalent – und verleiht es

Torhüter Marcel Lubik will sich langfristig beim FC Augsburg durchsetzen. Die Schwaben trauen ihm eine erfolgreiche Zukunft zu und verlängern seinen Vertrag. Erstmal geht der Torwart einen Umweg.

Lubik verlängert in Augsburg - spielt aber erst in der Heimat weiter. (Archivbild)

Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Torhüter Marcel Lubik verlängert. Der 22-Jährige, der im Jahr 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum des FCA gewechselt war, wurde nach Vereinsangaben bis zum 30. Juni 2029 an den Verein gebunden. In der neuen Saison wird er aber als Leihspieler für Wisła Krakau in Polen auflaufen.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten war der polnische U21-Torhüter in seine Heimat verliehen – zunächst an GKS Tychy, anschließend an Górnik Zabrze. Mit Zabrze gewann er in der vergangenen Saison den polnischen Pokal und wurde zudem Vizemeister. Dabei absolvierte Lubik 36 Pflichtspiele als Stammtorhüter und blieb 13 Mal ohne Gegentor.

"Klares Zeichen"

"Marcel hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, ist mit Górnik Zabrze Pokalsieger in Polen geworden und hat dort als Stammtorhüter starke Leistungen gezeigt. Mit der Vertragsverlängerung setzen wir ein klares Zeichen, dass wir weiterhin auf ihn bauen und ihm zutrauen, in Zukunft eine wichtige Rolle beim FCA zu spielen", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.

Lubik bekräftigte sein Ziel, sich langfristig beim FC Augsburg durchsetzen zu wollen. Er wolle "dauerhaft" in der Bundesliga Fuß fassen.