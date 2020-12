FC Augsburg und Greuther Fürth im DFB-Pokal im Einsatz

Unmittelbar vor der Winterpause hoffen der FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) auf den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist aus der Fuggerstadt empfängt in der zweiten Runde zuhause die Spitzenmannschaft RB Leipzig. "Wir werden versuchen, sie zu ärgern und unsere Chance zu suchen", kündigte Trainer Heiko Herrlich vor dem spannenden Duell an.

22. Dezember 2020 - 02:49 Uhr | dpa

Trainer Heiko Herrlich (Augsburg, r) spricht mit Adi Hütter. © Stefan Puchner/dpa