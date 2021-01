FC Augsburg testet gegen Jahn Regensburg

Der FC Augsburg bestreitet zwischen den ersten beiden Bundesliga-Partien im neuen Jahr ein Testspiel gegen Jahn Regensburg. Die Partie gegen den Fußball-Zweitligisten wird am Montag (15.00 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Augsburg

Nach dem ersten Punktspiel am Samstag beim 1. FC Köln empfangen die Augsburger am Sonntag, 10. Januar, den VfB Stuttgart zum ersten Bundesliga-Heimspiel 2021. Die Regensburger setzen am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV die Zweitliga-Spielzeit fort.