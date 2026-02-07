FC Augsburg strebt nächsten Sieg in Mainz an

Kraftprobe im Kellerduell: Wer holt sich den dritten Sieg in Serie? Augsburg kann mit einem Erfolg den Abstand zu Mainz entscheidend vergrößern.

Augsburg

Der FC Augsburg kann sich am Samstag (15.30 Uhr) mit einem weiteren Sieg beim FSV Mainz 05 noch mehr Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verschaffen. Im Erfolgsfall würden die Augsburger den Vorsprung auf Mitkonkurrent Mainz auf sieben Punkte erhöhen. Bei einer Niederlage würde sich der Abstand auf nur noch einen Zähler reduzieren.

Augsburgs Trainer Manuel freut sich auf die reizvolle Kraftprobe von "zwei formstarken Mannschaften". Beide Teams konnten zuletzt zweimal nacheinander gewinnen. Baum rechnet mit einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie. Im Fokus stehen wird auch Phillip Tietz. Der Stürmer war Anfang Januar aus Augsburg nach Mainz gewechselt.