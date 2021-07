FC Augsburg spielt im ersten Testspiel 2:2 gegen den HSV

Der FC Augsburg hat sich im ersten Testspiel während der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison mit einem Unentschieden begnügen müssen. Das Team von Trainer Markus Weinzierl spielte am Mittwoch in Heimstetten gegen den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV 2:2 (2:2). Der HSV ist in der Vorbereitung schon weiter. Die Zweitliga-Saison beginnt bereits in zweieinhalb Wochen.

07. Juli 2021 - 17:21 Uhr | dpa

Markus Weinzierl, Trainer vom FC Augsburg. © Tom Weller/dpa