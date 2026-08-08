AZ-Plus

FC Augsburg siegt beim Familientag gegen Italien-Club

Im Duell mit Sassuolo Calcio holt der Fußball-Bundesligist einen 0:2-Rückstand auf und tankt weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehende Saison.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Trainer Manuel Baum hat mit dem FC Augsburg ein Testspiel gegen Sassuolo Calcio gewonnen. (Archivbild)
Trainer Manuel Baum hat mit dem FC Augsburg ein Testspiel gegen Sassuolo Calcio gewonnen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der FC Augsburg hat seine Fans im Rahmen des Familientages mit einem Testspielsieg beschenkt. Der Fußball-Bundesligist bezwang den italienischen Serie-A-Club US Sassuolo Calcio nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 3:2 (2:2). 

Vor 15.337 Zuschauern erzielten Robin Fellhauer (35. Minute), Anton Kade (43.) und Hennes Behrens (50.) die Tore für den FCA. Andrea Pinamonti (6.) mit einem umstrittenen Foulelfmeter und Cristian Volpato (31.) hatten Sassuolo mit 2:0 in Führung gebracht.

Augsburgs Trainer Manuel Baum nutzte die Partie, um vielen Profis Spielpraxis zu geben. Die Saison-Generalprobe absolvieren die Fuggerstädter am kommenden Samstag beim englischen Premier-League-Club Leeds United.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.