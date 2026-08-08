FC Augsburg siegt beim Familientag gegen Italien-Club

Im Duell mit Sassuolo Calcio holt der Fußball-Bundesligist einen 0:2-Rückstand auf und tankt weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehende Saison.

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Trainer Manuel Baum hat mit dem FC Augsburg ein Testspiel gegen Sassuolo Calcio gewonnen. (Archivbild)

Der FC Augsburg hat seine Fans im Rahmen des Familientages mit einem Testspielsieg beschenkt. Der Fußball-Bundesligist bezwang den italienischen Serie-A-Club US Sassuolo Calcio nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 3:2 (2:2).

Vor 15.337 Zuschauern erzielten Robin Fellhauer (35. Minute), Anton Kade (43.) und Hennes Behrens (50.) die Tore für den FCA. Andrea Pinamonti (6.) mit einem umstrittenen Foulelfmeter und Cristian Volpato (31.) hatten Sassuolo mit 2:0 in Führung gebracht.

Augsburgs Trainer Manuel Baum nutzte die Partie, um vielen Profis Spielpraxis zu geben. Die Saison-Generalprobe absolvieren die Fuggerstädter am kommenden Samstag beim englischen Premier-League-Club Leeds United.