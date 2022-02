FC Augsburg setzt Zeichen: Stadion in Ukraine-Nationalfarben

Augsburg

Der FC Augsburg zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Die WWK-Arena wird am (heutigen) Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb beleuchtet werden. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. "Krieg oder Gewalt kann und darf kein Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine", schrieben die Augsburger nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. "Augsburg ist Friedensstadt! Aber nicht nur in unserer eigenen Stadt ist uns ein klares Bekenntnis zum friedlichen Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft extrem wichtig, sondern auch weltweit."