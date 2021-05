Fc Augsburg "ohne Sorgen" gegen Werder Bremen

Der FC Augsburg geht ohne neue Personalprobleme und selbstbewusst in das Abstiegsduell gegen Werder Bremen. Trainer Markus Weinzierl sagte vor dem womöglich vorentscheidenden Heimspiel im Kampf um dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir haben keine Sorgen. Ich sehe das als Matchball." Mit einem Sieg über die Bremer würde Augsburg die Rettung perfekt machen. Deshalb mache es in dem spannenden Abstiegskampf keinen Sinn, auf andere Partien zu spekulieren, meinte der Coach am Donnerstag. "In erster Linie schauen wir wirklich auf uns. Wenn wir gewinnen, dann können die anderen machen was sie wollen."

13. Mai 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl steht vor einem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa/Archiv