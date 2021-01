FC Augsburg ohne Finnbogason in Dortmund: Vargas zurück

Der FC Augsburg muss mal wieder auf Stürmer Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Nationalspieler hat sich in der vergangenen Woche eine leichte muskuläre Verletzung zugezogen und wird beim Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) fehlen.

29. Januar 2021 - 14:10 Uhr | dpa

Alfred Finnbogason spielt den Ball. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Augsburg Finnbogason habe mit den Waden Probleme gehabt, berichtete Trainer Heiko Herrlich am Freitag. Der Coach der Augsburger geht von einer Ausfallzeit von zehn Tagen aus. Der 31 Jahre alte Finnbogason wird immer wieder von muskulären Beschwerden ausgebremst. Offensivspieler Ruben Vargas, der beim 2:1 gegen Union Berlin vor einer Woche verletzt gefehlt hatte, ist dagegen wieder dabei. "Natürlich ist Borussia Dortmund eine absolute Topmannschaft, sie verfügt über eine brutale Qualität", sagte Herrlich, der mit seinem Team den BVB in der Hinrunde überraschend mit 2:0 bezwungen hatte. "Die Schwäche sind derzeit die Standardsituationen", sagte Herrlich zu den Problemen des Gegners. © dpa-infocom, dpa:210129-99-223185/2