FC Augsburg mit starker Serie gegen 1. FC Köln

Der FC Augsburg hofft beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) auf einen erfolgreichen Start ins neue Fußballjahr. Die Fuggerstädter sind sogar seit elf Bundesligaspielen gegen die Rheinländer ungeschlagen. Trainer Heiko Herrlich warnte dennoch vor den Kölnern: "Sie haben für die ein oder andere Überraschung gesorgt und zum Beispiel in Dortmund gewonnen. Wir müssen sehr wachsam sein." Der Tabellenelfte aus Augsburg will die Kölner, die fünf Punkte weniger auf ihrem Konto haben, unbedingt auf Distanz halten. Dafür kann Herrlich wieder Offensivspieler André Hahn einsetzen, der nach einer Corona-Infektion in den Kader zurückkehrt.

02. Januar 2021 - 02:49 Uhr | dpa

Spieler versuchen an den Ball zu kommen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild