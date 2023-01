FC Augsburg leiht Portugiesen Veiga von Lissabon aus

Der FC Augsburg treibt seinen Umbruch weiter voran. Für die Defensive kommt Renato Veiga von Sporting Lissabon. Dessen Dienste kann sich der FCA auch längerfristiger sichern.

Augsburg

Der FC Augsburg hat den portugiesischen U20-Kapitän Renato Veiga als siebten Neuzugang in diesem Winter verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, leiht er den Defensivspieler für ein Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von Sporting Lissabon aus. Außerdem habe man eine Kaufoption für den 19-Jährigen. Veiga kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

"Renato Veiga ist ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der mit seiner Körpergröße, seiner Zweikampfführung und seinem starken linken Fuß unseren Kader sinnvoll verstärkt. Er wirkt für sein Alter schon sehr reif, nicht umsonst ist er Kapitän der portugiesischen U20-Nationalmannschaft", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. "Trotzdem wollen wir ihm während seiner einjährigen Leihe die nötige Zeit geben und ihn bestmöglich unterstützen, damit er sein Potenzial voll ausschöpfen kann."

Reuter hatte am Vorabend schon mit dem Transfer von Nathanael Mbuku (20) den nächsten Deal fix gemacht. Zuvor hatte der FCA Arne Engels (19), Dion Beljo (20), David Colina (22), Irvin Cardona (25) und Kelvin Yeboah (22) geholt. Dazu kam Sergio Cordova (25) nach seiner Ausleihe zurück.