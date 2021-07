FC Augsburg in "gutem Austausch" wegen Zuschauer-Comeback

Der FC Augsburg glaubt an eine zufriedenstellende Lösung bei den Verhandlungen um die Stadionrückkehr von Fans. Man befinde sich "im guten Austausch mit der Stadt und den entsprechenden Behörden, wie die Wiederzulassung von Zuschauern bei den Heimspielen der Lizenzmannschaft in der WWK ARENA umgesetzt werden kann", teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

20. Juli 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Die WWK-Arena in Augsburg ist in Regenbogenfarben beleuchtet. © Lennart Preiss/dpa