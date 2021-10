FC Augsburg: In Dortmund die Freiburg-Pleite "korrigieren"

Auf den FC Augsburg kommt in der Fußball-Bundesliga nach der 0:3-Schlappe in Freiburg heute (15.30 Uhr) eine schwierige Prüfung zu. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl muss beim Spitzenteam Borussia Dortmund antreten. "Wir sind gefordert, das Spiel in Freiburg zu korrigieren, sowohl mit der Art und Weise als auch mit dem Ergebnis", sagte Weinzierl.

02. Oktober 2021 - 00:50 Uhr | dpa

Fußbälle liegen in einem Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild