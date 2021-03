FC Augsburg hofft auf Überraschung gegen Mönchengladbach

Der FC Augsburg will sich in der Fußball-Bundesliga der gröbsten Abstiegssorgen entledigen. Mit einem Sieg am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der ehemalige Nationalstürmer warnte aber vor der Borussia, die fünfmal nacheinander verloren hat. Mönchengladbach um Trainer Marco Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, verfüge über "unheimlich viel Qualität". Herrlich hat mit dem FCA zuletzt vor allem daran gearbeitet, nicht so viele Ballverluste zu produzieren.

12. März 2021 - 03:10 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild POOL/dpa