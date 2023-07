FC Augsburg gewinnt erstes Testspiel 6:0

Der FC Augsburg hat das erste Testspiel seiner Saisonvorbereitung mühelos gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstag im Stadtduell mit Bayernligist Türkspor Augsburg 6:0 (2:0) durch. Fredrik Jensen (33. Minute) und Noah Sarenren Bazee (43.) brachten die Fuggerstädter im Augsburger Rosenaustadion in Führung. Maurice Malone (71./82.), Jozo Stanic (74.) und Nathanaël Mbuku (85.) erhöhten in der zweiten Hälfte.

11. Juli 2023 - 20:58 Uhr | dpa

Augsburgs Noah Sarenren Bazee (l) setzt sich durch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Augsburg Auch die Neuzugänge Patric Pfeiffer, Sven Michel, Tim Breithaupt und Finn Dahmen im Tor kamen erstmals für den FCA zum Einsatz, blieben aber ohne nennenswerte Aktion. Robert Gumny fasste sich nach einem Zweikampf an den Knöchel und musste ausgewechselt werden. Seit dem 3. Juli bereiten sich die Augsburger auf die neue Spielzeit vor. Am Samstag und bis zum 23. Juli geht es ins Trainingslager nach Schladming. Am Wochenende 19./20. August startet die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen dann mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison. "Wir wollen einfach mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nicht nochmal so eine Saison wie zuletzt", sagte Maximilian Bauer im Livestream am Dienstag mit Blick auf die Zitterpartie in der abgelaufenen Spielzeit.