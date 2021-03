FC Augsburg gastiert in Bundesliga beim SC Freiburg

Der FC Augsburg möchte nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich tritt heute beim SC Freiburg an. "Wir wollen den Schwung mitnehmen und selbstbewusst in Freiburg auftreten", forderte Herrlich eine Woche nach dem 3:1 gegen Mönchengladbach. Seine Mannschaft müsse im Breisgau "sehr diszipliniert und konsequent arbeiten".

21. März 2021 - 02:40 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich. © Torsten Silz/dpa/Archivbild