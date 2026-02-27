AZ-Plus

FC Augsburg freut sich auf Jubiläumsspiel

Zum 500. Mal tritt der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga an. Es könnte zu einem runden Sieg kommen.
Manuel Baum hofft auf einen Jubiläumssieg. (Archivbild)
Manuel Baum hofft auf einen Jubiläumssieg. (Archivbild) © Harry Langer/dpa
Augsburg

Der FC Augsburg steht in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sky) vor einem besonderen Spiel. Zum 500. Mal laufen die Schwaben in der Bundesliga auf. Gegen den 1. FC Köln könnte der Mannschaft von Trainer Manuel Baum dabei der 150. Sieg glücken. Man wisse, was man könne und wolle Woche für Woche Punkte holen, sagte Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj. Bei einem Sieg dürften sich die größten Abstiegssorgen des FC Augsburg erledigt haben.

