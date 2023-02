FC Augsburg feiert neue Heimstärke: "Dreimal 1:0 - Chapeau"

Der FC Augsburg genießt seine neue Heimstärke in der Fußball-Bundesliga.

Augsburg

Nach den Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gelang am Freitag in gegen die TSG 1899 Hoffenheim der dritte Erfolg nacheinander in diesem Jahr, alle erzielt am Abend unter Flutlicht.

"Dreimal 1:0 zu Hause - Chapeau!", kommentierte Manager Stefan Reuter glücklich. Er sprach nach dem späten Siegtor des eingewechselten Fredrik Jensen vor 25 872 Zuschauern in der Augsburger Arena ebenso wie Trainer Enrico Maaßen von "einer absoluten Willensleistung" der FCA-Profis. "Das zeigt den Geist der Mannschaft", frohlockte Maaßen.

Mit 24 Punkten setzten sich die Augsburger von Gegner Hoffenheim (19) und der Abstiegszone vorerst ab. Trotzdem wollte Maaßen nicht voreilig "von einem Meilenstein" im Kampf um den Klassenverbleib sprechen. "Es fühlt sich aber richtig gut an, gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen."