FC Augsburg erweitert Geschäftsleitung

"Die Anforderungen an einen Bundesligisten wachsen stetig": Das sagt der Geschäftsführer des FC Augsburg. Deshalb wird das Organigramm angepasst.

Der FC Augsburg erweitert seine Geschäftsleitung. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, stößt als drittes Mitglied nach Prokurist Claudio Dopatka und Marketing-Experte Pierre Lemmermeyer nun Felix Jäckle dazu. Jäckle übernimmt den Angaben zufolge die Verantwortung für die Direktion Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit. Zudem fallen auch die Bereiche Medien und Kommunikation sowie Internationalisierung und Daten in seine Verantwortung. Jäckle leitet schon seit 2022 beim FC Augsburg die Stabsstelle Strategische Projekte und Nachhaltigkeit.

"Die Anforderungen an einen Bundesligisten wachsen stetig - sowohl im Tagesgeschäft als auch mit Blick auf strategische Zukunftsthemen. Mit der Erweiterung unserer Geschäftsleitung stärken wir unsere Organisationsstruktur, nutzen bereichsübergreifende Synergien noch gezielter und schaffen die Voraussetzungen, um die positive Entwicklung des FCA erfolgreich fortzuführen", sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll.