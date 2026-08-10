AZ-Plus

FC Augsburg erweitert Geschäftsleitung

"Die Anforderungen an einen Bundesligisten wachsen stetig": Das sagt der Geschäftsführer des FC Augsburg. Deshalb wird das Organigramm angepasst.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der FC Augsburg baut seine Führungsstruktur um. (Symbolbild)
Der FC Augsburg baut seine Führungsstruktur um. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Der FC Augsburg erweitert seine Geschäftsleitung. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, stößt als drittes Mitglied nach Prokurist Claudio Dopatka und Marketing-Experte Pierre Lemmermeyer nun Felix Jäckle dazu. Jäckle übernimmt den Angaben zufolge die Verantwortung für die Direktion Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit. Zudem fallen auch die Bereiche Medien und Kommunikation sowie Internationalisierung und Daten in seine Verantwortung. Jäckle leitet schon seit 2022 beim FC Augsburg die Stabsstelle Strategische Projekte und Nachhaltigkeit.

"Die Anforderungen an einen Bundesligisten wachsen stetig - sowohl im Tagesgeschäft als auch mit Blick auf strategische Zukunftsthemen. Mit der Erweiterung unserer Geschäftsleitung stärken wir unsere Organisationsstruktur, nutzen bereichsübergreifende Synergien noch gezielter und schaffen die Voraussetzungen, um die positive Entwicklung des FCA erfolgreich fortzuführen", sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.