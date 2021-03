FC Augsburg erwartet Kampfspiel gegen Mainz

Gegen Leverkusen fehlten dem FC Augsburg nur Sekunden zum Sieg. So einen Dämpfer wollen die Schwaben in Mainz nicht mehr erleben, wenn es zum direkten Duell im Abstiegskampf kommt. Ein Abwehrspieler hat schon genaue Vorstellungen, was die Teams dabei erwartet.

26. Februar 2021 - 16:01 Uhr | Von Manuel Schwarz, dpa

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich gibt Anweisungen. © Tom Weller/dpa