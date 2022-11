FC Augsburg bei Union Berlin gefordert

Der FC Augsburg will nach fünf sieglosen Liga-Spielen hintereinander bei Union Berlin für eine Überraschung sorgen. "Wir müssen vor allem vom Kopf her bereit sein, jeder muss seine Aufgabe kennen und perfekt erfüllen", forderte FCA-Coach Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.

08. November 2022 - 17:40 Uhr | dpa

Trainer Enrico Maaßen von Augsburg kommt vor dem Spiel zum Interview. © Hasan Bratic/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa