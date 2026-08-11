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Fans von Dynamo Dresden beschädigen Zug

Sie rissen Klapptische heraus und brannten Pyrotechnik ab: Dresdner Anhänger haben auf dem Weg zum Zweitligaspiel in Nürnberg randaliert. Die Bundespolizei ermittelt.
dpa |
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Anhänger von Dresden haben mal wieder für Schäden gesorgt. (Archivbild)
Anhänger von Dresden haben mal wieder für Schäden gesorgt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa/ZB

Anhänger von Dynamo Dresden haben auf ihrer Anreise mit dem Zug zum Fußball-Zweitligaspiel beim 1. FC Nürnberg (0:3) randaliert. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt nun.

Wie die Behörde mitteilte, sind am Sonntag rund 150 Fans von Dynamo Dresden mit drei Zügen über Hof in Richtung Nürnberg gefahren. Beim Umstieg von rund 60 Anhängern am Bahnhof Pegnitz in den Schienenersatzverkehr wurden den Angaben zufolge mehrere Sachbeschädigungen festgestellt.

So rissen Dresdner Fans Klapptische heraus, klebten Kameras ab und schmierten im Zug herum. Am Bahnhof Pegnitz brannten Anhänger außerdem mehrere pyrotechnische Gegenstände ab.

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