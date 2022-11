Fallrückzieher entscheidet: Fürth gewinnt in Braunschweig

Ein Fallrückzieher-Tor hat der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg unter ihrem neuen Trainer Alexander Zorniger beschert. Der 19 Jahre alte Armindo Sieb traf am Sonntag in der 41. Minute zum verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Braunschweig. Der Neuzugang von Bayern München hatte bereits beim Zorniger-Debüt am vergangenen Wochenende das Siegtor gegen Arminia Bielefeld erzielt.

06. November 2022 - 15:49 Uhr | dpa

Fürths Spieler jubeln nach dem Schlusspfiff. © Swen Pförtner/dpa