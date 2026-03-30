Ex-Profi Hilbert nicht mehr Trainer der Fürther U21

Die SpVgg Greuther Fürth kämpft mit ihrer zweiten Mannschaft um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Auf dem Trainerposten gibt es einen Wechsel.

Fürth

Der frühere Profi Roberto Hilbert ist nicht mehr Trainer der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe man sich mit Hilbert "darauf verständigt, einen neuen Weg einzuschlagen". Nach der 2:4-Niederlage beim direkten Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg beträgt der Abstand der Kleeblatt-U23 auf die direkten Abstiegsplätze nur noch einen Zähler.

Hilbert, der zu Saisonbeginn seine erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich antrat und im Laufe der Saison die DFB Pro-Lizenz erfolgreich abgeschlossen hat, wird sich zunächst um die Entwicklung der Nachwuchstalente auf dem Weg zur Lizenzmannschaft konzentrieren. Nachwuchschef Christian Fiedler springt interimsweise als Trainer des Teams ein.