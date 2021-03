Ex-Bayern-Profi Badstuber: Habe Qualität für die Bundesliga

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber traut sich auch nach seiner Degradierung beim VfB Stuttgart und einer Saison in der Regionalliga die Fußball-Bundesliga weiterhin zu. "Ich kann mich ganz gut selber einschätzen, also ein klares Ja. Viele wissen, zu was ich fit fußballerisch fähig bin", sagte der 31 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview des "Kicker" (Montag).

01. März 2021 - 09:40 Uhr | dpa

Holger Badstuber vom VfB Stuttgart steht vor einem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa/Archivbild