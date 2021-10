Erster Sieg für Aue: 1:0 im Kellerduell gegen Ingolstadt

Dem FC Erzgebirge Aue ist im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga der erste Saisonsieg gelungen. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend vor 7349 Zuschauern gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0) durch und schoben sich an den Gästen vorbei auf den vorletzten Tabellenplatz. Omar Sijaric traf mit seinem ersten Zweitligator in der 63. Minute zur Entscheidung. In der Schlussphase musste Aue in Unterzahl auskommen, da Clemens Fandrich in der 89. Minute nach einem Disput mit dem Linienrichter die Rote Karte sah.

22. Oktober 2021 - 20:51 Uhr | dpa

Aues Omar Sijaric (r) hat soeben zum 1:0 getroffen und jubelt mit Jan Hochscheidt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa