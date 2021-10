Erster Bundesliga-Sieg für Glasner: "Wahnsinnig happy"

Nach seinem ersten Bundesliga-Sieg mit Eintracht Frankfurt hat Trainer Oliver Glasner auf die Bedeutung der nächsten Aufgabe in der Fußball-Bundesliga hingewiesen. "Es ist ganz wichtig, dass wir nicht 14 Tage die Hände oben haben und dann kommt Hertha - und dann ist das böse Erwachen", sagte der Eintracht-Coach am Sonntag nach dem 2:1 (1:1) beim FC Bayern München. "Das wichtigste ist jetzt, diesen Sieg gegen Hertha zu vergolden." Am 16. Oktober sind die Berliner in Frankfurt zu Gast.

03. Oktober 2021 - 21:11 Uhr | dpa

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (l) und Julian Nagelsmann unterhalten sich. © Matthias Balk/dpa/Archivbild