Erster Ausfall beim DFB-Team für das Finalturnier

Nadiem Amiri muss nach dem ersten Training aus Verletzungsgründen aus dem Quartier der Nationalmannschaft abreisen. Vor dem Halbfinale gegen Portugal wird aber noch ein Spieler zum Team stoßen.

Herzogenaurach

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss den ersten Ausfall für das Finalturnier der Nations League verkraften. Vier Tage vor dem Halbfinale gegen Portugal reiste Mittelfeldspieler Nadiem Amiri (28) wegen Adduktorenbeschwerden aus dem Teamquartier in Herzogenaurach ab.

Bei der zweiten Trainingseinheit im hochsommerlich warmen Franken hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann damit noch 21 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Dabei war auch Amiris Mainzer Vereinskollege Jonathan Burkardt. Der 24 Jahre alte Angreifer hatte das öffentliche DFB-Training am Freitag angeschlagen beendet.

Burkardt dabei - Bisseck kommt noch

Eine Nachnominierung für Amiri ist aktuell nicht vorgesehen. Nach dem Champions-League-Finale in München soll Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand noch als 25. Akteur zum DFB-Tross stoßen. Inter spielt heute Abend (21.00 Uhr) in der Allianz Arena gegen Paris Saint-Germain um den wichtigsten Vereinstitel.

Amiri hatte nach guten Saison-Leistungen beim FSV Mainz 05 im März beim Viertelfinal-Erfolg gegen Italien nach langer Abwesenheit ein Comeback in der Nationalelf gefeiert. In beiden Partien kam er zum Einsatz.

Das DFB-Team kämpft am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal um den erstmaligen Einzug ins Nations-League-Endspiel. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr) Europameister Spanien und Frankreich. Finale und Spiel um Platz drei finden am Sonntag, 8. Juni, statt.