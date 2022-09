Erneutes Lewandowski-Tor: FC Barcelona gewinnt in Cadiz

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona mit seinem sechsten Saisontreffer im fünften Spiel zum nächsten Sieg in der spanischen Meisterschaft geführt. Der vom FC Bayern München nach Katalonien gewechselte Pole traf am Samstag in der 65. Minute und ebnete damit drei Tage vor dem Champions-League-Wiedersehen mit den Münchnern den Weg zum 4:0 (0:0) beim FC Cadiz. Zudem gab der 34-Jährige die Vorlage zum Treffer von Ansu Fati in der 86. Minute. Die weiteren Tore erzielten Frenkie de Jong (55.) und Ousmane Dembele (90.+2).

10. September 2022 - 21:31 Uhr | dpa

Robert Lewandowski vom FC Barcelona jubelt über ein Tor. © Joan Monfort/AP/dpa/Archivbild