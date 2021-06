EM-Kolumne von Klaus Fischer: "Die Engländer sind heiß"

Die Stürmer-Legende ist ein Teil des Kolumnisten-Sixpacks der AZ. Diesmal schreibt er über das Achtelfinal-Spiel der DFB-Elf gegen England.

Ohje, was war das nur für eine Zitterpartie gegen Ungarn! Wenn man ehrlich ist, sind wir nur mit viel Glück - und dank Leon Goretzka - weitergekommen.

Klar, wir hatten wieder viel Ballbesitz, aber davon kannst du dir nichts kaufen, so gewinnst du keine Spiele - vor allem nicht ein Achtelfinale in Wembley am Dienstag. Denn die Engländer können mindestens genauso gut verteidigen wie die Ungarn und haben zudem noch eine brandgefährliche Offensive.

"Wir dürfen uns nicht auf den berühmten Wembley-Effekt verlassen"

Harry Kane hat zwar bislang noch nicht getroffen, aber der Junge ist trotzdem extrem wichtig für das System der Three Lions, weil er die Bälle vorne auch mal ablegen kann. Außerdem hat der englische Mittelstürmer ja schon oft genug bewiesen, dass er ein Großer ist, - nicht umsonst war er Torschützenkönig der WM 2018. Und ich will nicht ausschließen, dass ausgerechnet gegen Deutschland bei ihm der Knoten platzt.

Wir dürfen uns also am Dienstag bloß nicht auf den berühmten Wembley-Effekt verlassen. Ja, wir haben dort meistens gut ausgesehen. Aber alles hat einmal ein Ende. Die Engländer sind heiß auf uns, gerade weil sie so oft gegen uns verloren haben - und sie spielen zu Hause vor 45.000 Zuschauern.

Ich gehe deshalb davon aus, dass es ein ganz enges Achtelfinale wird, wahrscheinlich sogar mal wieder mit Verlängerung und Elfmeterschießen endet. Und was dann passiert, wissen wir ja. . .