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Einzelkritik zur DFB-Pleite gegen Ecuador: Sané gelingt erster WM-Treffer, zwei glatte Fünfer für die Bayern

Das DFB-Team verliert das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador mit 1:2. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Einzelkritik.
Patrick Strasser |
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Taten sich gegen Ecuador schwer: Die Nagelsmänner um Kapitän Joshua Kimmich.
Taten sich gegen Ecuador schwer: Die Nagelsmänner um Kapitän Joshua Kimmich. © IMAGO

Drittes Vorrundenspiel, erste DFB-Pleite. Beim 1:2 gegen Ecuador patzte ausgerechnet Torhüter Manuel Neuer in seinem 127. Länderspiel und 22. WM-Einsatz. 

Kimmich um Struktur bemüht 

MANUEL NEUER - NOTE 5: Erhielt selbst in diesem Match den Vorzug vor Oliver Baumann. Der erste Schuss auf Neuers Kasten war drin – unhaltbar, aber: Drittes Spiel bei dieser WM, drittes Gegentor. Dicker Patzer beim 1:2, geht zu zaghaft raus.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Kapitän in seinem 113. Länderspiel (nun Achter der ewigen DFB-Rangliste wie Philipp Lahm) der ewigen als Rechtsverteidiger, rückte bei eigenem Ballbesitz im Aufbau oft in die Mitte. Um Struktur bemüht, ordentlich. In der 60. Minute ausgewechselt.

Blieb erneut nicht ohne Gegentor: DFB-Keeper Manuel Neuer.
Blieb erneut nicht ohne Gegentor: DFB-Keeper Manuel Neuer. © IMAGO

Rüdiger mit erstem Startelfeinsatz seit September 2025 

JONATHAN TAH - NOTE 2: Bayerns Abwehrchef ist auch unter Nagelsmann der Boss. Blockte viele Bälle ab rechtzeitig, war zur Stelle, wenn von Enner Valencia Gefahr ausging. Einmal prallte Ecuadors Stürmer regelrecht an Tah, der Mauer, ab. Bester DFB-Mann.

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 3: Rückte für den verletzten Schlotterbeck in die Innenverteidigung, auf die linke Seite. Erster DFB-Startelfeinsatz seit September 2025. Ist eher für Befreiungsschläge und die Abteilung Rustikales zuständig. Übernahm von Kimmich die Binde.

Nmecha-Ballverlust führt zum Ausgleich 

DAVID RAUM - NOTE 4: Der Leipziger ersetzte den angeschlagenen Brown auf der Linksverteidiger-Position. Mit viel Mut und Wucht nach vorne, inklusiver guter Flankenläufe. Verlor vor dem 1:2 das Kopfballduell.

FELIX NMECHA - NOTE 4: Gegen die Elfenbeinküste überragend im Maschinen-Raum Mittelfeld. Gegen Ecuador mit dem Ballverlust (beim Stoppen des Balles), der zum Ausgleich führte. Nicht so dominant und überzeugend, durfte nach 64 Minuten verschnaufen.

Für den angeschlagenen Nathaniel Brown in der Startelf: David Raum.
Für den angeschlagenen Nathaniel Brown in der Startelf: David Raum. © IMAGO

Pavlovic wirkt gegen Ecuador unsicher 

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 5: Der Bayern-Profi schuftete für zwei im Mittelfeldzentrum, verlor aber zu viele Bälle und Zweikämpfe. Wirkte unsicher. Vor dem 1:0 mit sehr hohem Bein – starker Einsatz. Im Pech, als er den Schuss zum 1:1 durch die Beine bekam. Zur Pause ausgewechselt, Stammplatz wackelt.

LEROY SANÉ - NOTE 3: Knoten geplatzt? In der zweiten Minute erzielte der Ex-Bayer mit einem fein reingelegten Linksschuss ins linke untere Eck die frühe Führung. Balsam nach all der Kritik – und der allererste Treffer für Sané im 15. Turnierspiel (WM & EM). Musste gegen den Ex-Leverkusener Hincapie viel nach hinten arbeiten. Vergab das mögliche 2:1(76.)

Traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für Deutschland: Leroy Sané.
Traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für Deutschland: Leroy Sané. © IMAGO

Musiala mühte sich, aber ohne letzten Punch 

FLORIAN WIRTZ - NOTE 3: Perfekte Ablage auf Sané vor dessen 1:0, sein zweiter Assist bei der WM. Wurde als Linksaußen immer wieder mit langen Schlägen aus dem Halbfeld von Kimmich gesucht. Dem Liverpool-Star fehlt weiter d e r Turniermoment.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Sollte weiter Spielpraxis und Rhythmus sammeln. Mühte sich redlich, hat aber weiterhin nicht den letzten Punch in seinen Aktionen, in den Zweikämpfen.

Stiller feiert WM-Debüt 

KAI HAVERTZ - NOTE 4: Der Angreifer vom FC Arsenal köpfte eine Flanke von Raum aus rund sechs Metern aufs Tor – gehalten (25.). Ansonsten weitestgehend abgetaucht, wurde Elfmeter-reif gefoult, doch der VAR kassierte diesen wegen Foul zuvor von Sané wieder ein.

ANGELO STILLER - NOTE 4: Der Stuttgarter, in der Jugend beim FC Bayern ausgebildet, durfte sein WM-Debüt feiern. Agierte als Linksfuß neben Nmecha, unauffällig.

Deniz Undav blieb gegen Ecuador ohne Tor.
Deniz Undav blieb gegen Ecuador ohne Tor. © IMAGO

Undav wird von den Fans gefordert 

DENIZ UNDAV - NOTE 4: Der schwäbische und nun gesamtdeutsche Volksheld, von den Fans im Stadion gefordert, kam für Havertz (60.). Als Top-Joker bisher mit drei Treffern, diesmal wenig Ballkontakte.

MALICK THIAW - NOTE 3: Nach einer Stunde für Kimmich drin, agierte der Newcastle-Mann als (defensiverer) Rechtsverteidiger – ein Experiment mitten im Turnier. In seinem sechsten Länderspiel. 

Baier nur Mitläufer beim DFB

MAXIMILIAN BEIER - NOTE 4: Der Dortmunder Flügelspieler kam in der 64. Minute rein, rückte auf Sanés Position. Mitläufer.

PASCAL GROSS - NOTE 4: Bekam auch noch seine WM-Minuten, ab der 73. Minute für Wirtz rein, solide – mehr nicht.

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3 Kommentare
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  • Tscharli vor einer Stunde / Bewertung:

    Ich fände es gut wenn Nagelsmann in die Bewertungen aufgenommen wird, wenn er Entscheidungen trifft die schwer nachvollziehbar sind (auch wenn es in diesem Spiel für uns nur mehr um die Wahrnehmung ging)! Z.B. Warum tauscht er ohne Not den Torwart, obwohl Baumann super Leistungen brachte? Warum hält er so krampfhaft an Rüdiger fest? (Auch wenn der gestern keinen Fehler machte bleibt einstellungsmäßig ein Fragezeichen und es gäbe Luft nach oben!) Warum destabilisiert er eine funktionierende Abwehr indem er den Kapitän vom Feld nimmt?
    Ich gebe ja zu dass ich kein Nagelsmann-Fan bin und das auch höchstwahrscheinlich nicht mehr werde, doch werden auch offensiv stärkere Gegner kommen und da wären funktionierende eingespielte Abwehrprozesse sicher hilfreich!

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  • Der Innsbrucker vor 9 Stunden / Bewertung:

    Magelsmann hat sich ohne Not ein Torwartproblem geschaffen. Jetzt fäll5 ihm die Nomimierung Neuer auf die Füße.

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  • Leopold2810 vor 39 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der Innsbrucker

    Seh ich genauso, zumindest in diesem Spiel hätte er Baumann eine Chance geben können.

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