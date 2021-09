Eintracht Frankfurt in Antwerpen unter Druck

Für Eintracht Frankfurt läuft es in dieser Saison bisher nicht rund. In acht Pflichtspielen gelang kein Sieg. Der soll nun in Antwerpen her. Trainer Glasner ist zuversichtlich.

30. September 2021 - 05:29 Uhr | dpa

Steht mit Frankfurt in Antwerpen unter Druck: Eintracht-Coach Oliver Glasner. © Arne Dedert/dpa