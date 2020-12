Einsatz von Nürnbergs Hack gegen Kiel fraglich

Der 1. FC Nürnberg bangt auch vor dem Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel um den Einsatz von Offensivspieler Robin Hack. "Wir schauen, ob es Sinn macht oder das Risiko zu groß ist", sagte Trainer Robert Klauß am Dienstag. Hack hat weiter Beschwerden am Sprunggelenk. Beim 2:1 gegen die Würzburger Kickers am Sonntag wurde der U21-Nationalspieler nur für die letzte knappe halbe Stunde eingewechselt.

15. Dezember 2020 - 12:10 Uhr | dpa

Nürnbergs Robin Hack wird verletzt ausgewechselt. © David Inderlied/dpa